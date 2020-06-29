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Нелли Кобзон прокомментировала сообщения о своей госпитализации 

RT на русском 1 час назад
Вдова Кобзона: я действительно болела
Фото: РИА Новости
Вдова Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала сообщения о своей госпитализации.
«Я действительно болела — не знаю, чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро всё не восстановилось», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, никаких симптомов не было. Как отметила Кобзон, она просто попала в больницу и хотела сама сделать для себя все исследования.
Она также рассказала, что давно находится дома и здорова.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Татьяна Васильева , Комсомольская правда
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