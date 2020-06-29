Вдова Кобзона: я действительно болела

Вдова Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

«Я действительно болела — не знаю, чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро всё не восстановилось», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, никаких симптомов не было. Как отметила Кобзон, она просто попала в больницу и хотела сама сделать для себя все исследования.

Она также рассказала, что давно находится дома и здорова.