«Там одни антитела»: приятель Петросяна распек Брухунову 

Друг юмориста Евгения Петросяна в интервью изданию "Собеседник" распек его молодую супругу Татьяну Брухунову, которую, по его мнению, интересуют только деньги артиста.
По словам анонимного приятеля, его удивил выбор спутницы жизни, сделанный Петросяном. "Я полчаса провел с Брухуновой, и меня все это время тошнило. Это такая гадость… Человек переполнен злобой, там одни антитела. Она неприязнь вызывает с первой фразы, а я очень миролюбивый человек", — заверил он.
Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.