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Пугачева без косметики напугала народ 

Russianshowbiz.info и ещё 2 7 часов назад
Пугачева без косметики напугала народ
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева опубликовала в Инстанраме "честный" снимок без косметики.
Примадонна выложила два селфи с поля. Видимо, певица решила прогуляться по окрестностям своего поселка. На снимках артистка улыбается, демонстрируя идеальные белые зубы. Звезда не стала краситься, а также надевать парик.
Поклонники остались в восторге от снимка. Однако нашлись и те, кто решил, что хвалебные комментарии — обычная лесть. "Сдает наша Алла… как не крути.. ", "Непонятная лесть, зачем?, "На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове!", "Люди, прекратите льстит!», «Да, великая певица! Но возраст уже не скроешь", — отметили честные подписчики.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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