Пугачева без косметики напугала народ 

Певица Алла Пугачева опубликовала в Инстанраме "честный" снимок без косметики.

Поклонники остались в восторге от снимка. Однако нашлись и те, кто решил, что хвалебные комментарии — обычная лесть. "Сдает наша Алла… как не крути.. ", "Непонятная лесть, зачем?, "На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове!", "Люди, прекратите льстит!», «Да, великая певица! Но возраст уже не скроешь", — отметили честные подписчики.