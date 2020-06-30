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Названа причина употребления Ефремовым наркотиков 

Артём Кульша и ещё 2 19 минут назад
Бывшая жена объяснила наркотики в крови Ефремова
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов может употреблять запрещенные вещества для избавления от страшных мук. Об этом его бывшая жена актриса Ксения Качалина заявила «Экспресс газете».
Ефремов попал в новый скандал
Качалина, как сообщал «Рамблер», — была четвертой женой Ефремова. Она зависима от алкогольных напитков. Вчера она дала интервью «Экспресс газете». В ходе него актриса призналась, что считает себя не совсем здоровым человеком.
«Но в амплитуде дозволенности!» — подчеркнула она.
Качалина рассказала, что может и не употреблять спиртные напитки, если захочет, а запрещенные вещества пробовала, но не полюбила. Также она сообщила, что если Ефремов и употреблял их незадолго до аварии, которую устроил, то исключительно для избавления от боли.
«Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы», — объяснила она.
8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина
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