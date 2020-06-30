Бывшая жена объяснила наркотики в крови Ефремова

Качалина, как сообщал «Рамблер», — была четвертой женой Ефремова. Она зависима от алкогольных напитков. Вчера она дала интервью «Экспресс газете». В ходе него актриса призналась, что считает себя не совсем здоровым человеком.

«Но в амплитуде дозволенности!» — подчеркнула она.

Качалина рассказала, что может и не употреблять спиртные напитки, если захочет, а запрещенные вещества пробовала, но не полюбила. Также она сообщила, что если Ефремов и употреблял их незадолго до аварии, которую устроил, то исключительно для избавления от боли.

«Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы», — объяснила она.

8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.