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Бывшая жена Ефремова объяснила появление наркотиков в крови актёра 

News.ru и ещё 1 23 минуты назад
Бывшая жена объяснила наркотики в крови Ефремова
Фото: globallookpress.com
Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина объяснила, как актёр мог попасть в смертельное ДТП. По словам Качалиной, Ефремов тяжело болен и если принимал наркотики, то только для того, чтобы унять боль.
Актёр давно страдает астмой, пояснила бывшая жены звезды, у него нередко бывают «страшные приступы» удушья. И в тот вечер, скорее всего, у Ефремова тоже случился такой приступ, приводит слова бывшей актрисы «Экспресс-газета».
Это приступ «накрыл» Ефремова, он потерял контроль над внедорожником. И если в его крови и нашли остатки наркотиков, то это чисто для нейтрализации «страшных мук астмы».
Если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот, — пояснила случившееся бывшая спутница актёра.
Сама Качалина запрещёнными веществами не балуется. Она заявила, что даже недавно сдала тест на наркотики, который показал отрицательный результат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна-Мария хочет упечь отца в тюрьму, а её в психушку. По словам женщины, девушка фактически сидит у отца на шее и командует им, а сейчас и вовсе делает всё, что ей захочется.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , Экспресс-газета
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