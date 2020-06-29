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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей
Фото: instagram.com/martinkirkorov
Рэпер и продюсер Тимур Юнусов (Тимати) подарил сыну певца Филиппа Киркорова Мартину в честь его 8-летия мотоцикл за 100 тысяч рублей. Видео с праздника опубликовал Telegram-канал «Только никому».
Отмечается, что у наследника музыканта был день рождения в понедельник, 29 июня. Юнусов пришел на вечеринку со своей мамой Викторией и дочерью Алисой.
— Конечно, главный сюрприз вечера это мотик. Подарили так подарили! — воскликнул Киркоров на видео.
Именинника посадили на байк. Певец поблагодарил Юнусова за шикарный подарок.
Ранее дочь Тимати и его бывшей девушки Алены Шишковой Алиса рассказала отцу о первой любви.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Тимати
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