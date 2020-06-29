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Николай Фоменко напугал подписчиков снимком из палаты реанимации 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фоменко напугал снимком из реанимации
Фото: globallookpress.com
Пользователи посчитали, что 58-летний актер и музыкант угодил в больницу.
Актер и музыкант Николай Фоменко не на шутку напугал своих подписчиков в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором лежит в палате реанимации. Часть пользователей посчитали, что 58-летний актер плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу.
«Николай, что случилось?» «Почему вы оказались в больнице?». Между тем сам актер прояснил, что «снимается кино». Он участвует в съемках восьмисерийного комедийного сериала, в основу которого легли рассказы Александра Цыпкина, «Беспринципные».
«Желаем вам, Николай, болеть только в кино, но не в жизни», «Ну зачем такие фото выставлять. С ума сведете. Переживаем», — отметили пользователи.
Напомним, что Николай Фоменко был четырежды женат. Его первой супругой была Елена Лебедева, дочь народного артиста Рэма Лебедева. От нее у него дочь Екатерина. Второй супругой Фоменко была солистка ансамбля армейского танца Людмила Гончарук.
Кроме того, телеведущий был в браке с актрисой Марией Голубкиной, которая подарила ему дочь и сына. Наконец, четвертой супругой музыканта стала Наталия Кутобаева, руководитель пресс-службы Совета Федерации. В 2009 году на свет появился их общий сын Василий.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталия Кутобаева , Александр Цыпкин , Мария Голубкина , Рэм Лебедев , Елена Лебедева , Николай Фоменко , Совет Федерации
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