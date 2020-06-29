Фоменко напугал снимком из реанимации

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Пользователи посчитали, что 58-летний актер и музыкант угодил в больницу.

«Николай, что случилось?» «Почему вы оказались в больнице?». Между тем сам актер прояснил, что «снимается кино». Он участвует в съемках восьмисерийного комедийного сериала, в основу которого легли рассказы Александра Цыпкина, «Беспринципные».

«Желаем вам, Николай, болеть только в кино, но не в жизни», «Ну зачем такие фото выставлять. С ума сведете. Переживаем», — отметили пользователи.