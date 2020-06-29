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Принц Гарри пожалел о переезде в США 

Lenta.ru 1 час назад
Принц Гарри пожалел о переезде в США
Фото: globallookpress.com
Принц Гарри пожалел о решении переехать в США. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».
Герцогу Сассексскому трудно приспособиться к новым условиям. Ситуация усугубилась, когда у принца Чарльза подтвердился коронавирус.
«Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным», — приводит издание отрывок из книги.
Отмечается, что он испытывал чувство вины за то, что не находится рядом с семьей в этот непростой период.
По словам авторов, принц скучает по своему дому, а его супруга Меган Маркл прикладывает все усилия, чтобы поддержать мужа в их новой жизни.
«Она обещает [Гарри], что, как только все вернется на круги своя, он полюбит их новую жизнь в Лос-Анджелесе», — говорится в книге.
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизни, исполняя королевские обязанности.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Чарльз Виндзор , США
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