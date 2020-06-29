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«А вас хоронили при жизни?»: Буйнов отметил свое «воскрешение» в компании Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Буйнов отметил свое «воскрешение» в компании Пугачевой
Фото: Instagram
Александра Буйнова один из информационных аккаунтов в Instagram, повествующий о жизни звезд, решил «похоронить». Горе-блогеры поспешили сообщить, что музыкант, якобы, долго боролся с раком и даже самолично выбрал себе место на кладбище.
Шокированный певец не стал впадать в панику и расстраиваться. Вместо этого он решил встретиться со своими друзьями и хорошенько отметить свое «воскрешение».
«Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни? Помните, Броневой-Мюллер сказал Штирлицу: «Никому верить нельзя, мне — можно!», — лишь написал в личном блоге народный артист.
На импровизированном празднике Буйнову составили компанию: Алла Пугачева, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, продюсер Александр Достман с женой Идой.
После этой вечеринки в Сети бурно обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, многие заметили, что Примадонна заметно похорошела и посвежела после самоизоляции. А новая прическа стала молодить звезду еще больше.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Александр Буйнов , Александр Достман , Алла Пугачева
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