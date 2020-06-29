Кэти Перри призналась в желании убить себя

Американская певица Кэти Перри вспомнила, как в 2017 году хотела совершить самоубийство. Ее словам приводит The Sun.

Перри рассказала, что в тот период она рассталась с британским актером Орландо Блумом. Кроме того, певица была расстроена из-за провалившегося альбома Witness. Перри отметила, что это была ее первая неудача в музыкальной карьере.

«Я отдала так много, и это буквально сломало меня пополам», — сказала певица.

Она призналась, что восстановиться ей помогла вера в Бога.

В феврале 2019 года Кэти Перри рассказала о помолвке с актером, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. Позднее она также объявила о своей беременности. Пара планировала пожениться в Японии летом, однако им пришлось отложить церемонию из-за вспышки коронавируса.