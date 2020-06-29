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Экс-супруга Ефремова о дочери:" Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку" 

Суть событий и ещё 2 3 часа назад
Экс-супруга Ефремова о дочери:" Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку"
Фото: Суть событий
Бывшая жена и подопечная актера Михаила Ефремова Ксения Качалина высказалась об общей дочери Анне-Марии. Женщина уверена, что ее хотят отправить в психиатрическую лечебницу, а экс-супруга — за решетку.
Друг и коллега Михаила Ефремова Иван Охлобыстин в одном из свежих интервью назвал Качалину хорошим человеком, который пропадет без заботы экс-супруга. Сама женщина не раз рассказывала, как скучает по дочери. При этом Ксения не скрывает свою зависимость от напитков. Но на сей раз Качалина озвучила упреки в адрес дочери. «Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку, — цитирует Качалину „Экспресс-газета“. — Вот такая у нас милая девочка».
Михаил Ефремов устроил автокатастрофу в центре Москвы: не справился с управлением, протаранил фургон на встречке. Второй водитель от полученных травм скончался несколько часов спустя после ДТП. Трагедия произошла 8 июня, в настояще время Михаил Олегович находится под домашним арестом. Помимо прочего, ему вменяется управление авто после приема напитков и запрещенных веществ. Анна-Мария принесла извинения семье погибшего, а также заявила о готовности носить отцу передачки в тюрьму.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Ксения Качалина , Экспресс-газета
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