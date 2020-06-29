Бывшая жена и подопечная актера Михаила Ефремова Ксения Качалина высказалась об общей дочери Анне-Марии. Женщина уверена, что ее хотят отправить в психиатрическую лечебницу, а экс-супруга — за решетку.

Друг и коллега Михаила Ефремова Иван Охлобыстин в одном из свежих интервью назвал Качалину хорошим человеком, который пропадет без заботы экс-супруга. Сама женщина не раз рассказывала, как скучает по дочери. При этом Ксения не скрывает свою зависимость от напитков. Но на сей раз Качалина озвучила упреки в адрес дочери. «Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку, — цитирует Качалину „Экспресс-газета“. — Вот такая у нас милая девочка».

Михаил Ефремов устроил автокатастрофу в центре Москвы: не справился с управлением, протаранил фургон на встречке. Второй водитель от полученных травм скончался несколько часов спустя после ДТП. Трагедия произошла 8 июня, в настояще время Михаил Олегович находится под домашним арестом. Помимо прочего, ему вменяется управление авто после приема напитков и запрещенных веществ. Анна-Мария принесла извинения семье погибшего, а также заявила о готовности носить отцу передачки в тюрьму.