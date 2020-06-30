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Дочь Ефремова отказалась помогать страдающей от алкоголизма матери 

Вечерняя Москва и ещё 11 1 час назад
«Хочет посадить отца»: жена Ефремова о дочери актера
Фото: РИА Новости
Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна Мария заявила, что не собирается помогать своей страдающей от алкоголизма матери после выхода ее интервью. Качалина рассказала, что дочь хочет посадить отца в тюрьму, а ее отправить в психиатрическую больницу.
Девушка отметила, что искренне пыталась помочь своей маме. Она призналась, что копила деньги на реабилитацию. Анна Мария добавила, что также уговаривала Ефремова, чтобы он оказал поддержу супруге.
Девушка призналась, что после выхода интервью Качалиной ее мнение резко поменялось. Теперь она не собирается помогать матери, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице. Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.
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Шоу-бизнес , Статьи , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ксения Качалина , РИА ФАН
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