Опубликовано видео с аварией певицы Кадырбековой

Артистка из Кыргызстана Асель Кадырбекова попала в аварию. Её госпитализировали в больницу. Она находится в коме.

Она сейчас в коме. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию, — цитирует руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова StarHit.

Он также добавил, что на данный момент певица начала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате инцидента пострадал один человек.