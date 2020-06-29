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В Сети опубликовали видеоролик с аварией певицы Кадырбековой 

News.ru 1 час назад
Опубликовано видео с аварией певицы Кадырбековой
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артистка из Кыргызстана Асель Кадырбекова попала в аварию. Её госпитализировали в больницу. Она находится в коме.
Она сейчас в коме. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию, — цитирует руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова StarHit.
Он также добавил, что на данный момент певица начала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль частного охранного агентства врезается на большой скорости в автомобиль Асель. В результате инцидента пострадали три человека.
Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате инцидента пострадал один человек.
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Шоу-бизнес , Происшествия , StarHit , Кыргызстан
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