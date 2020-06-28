Басков сделал неожиданное признание

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«Натуральный блондин», видимо, всерьез занялся переустройством своей жизни. Басков основательно похудел, а также ему захотелось прибиться к тихой заводи, жениться на хорошей девушке и завести ребятишек.

«У моих друзей — Олега и Кати четверо детей. Это такое счастье. И, глядя на них, я задумался о своей будущей семье… Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — цитирует певца «Комсомольская правда».

Озвучил Николай Басков и свои требования к будущей половинке — сейчас для него уже не так важна внешность избранницы; был он знаком с первыми красавицами — актрисами, моделями, а ищет он ту, которая будет настоящей хозяйкой их дома и, конечно, с ним «на одной волне».

Как ранее писал «Рамблер», в окружении Баскова говорят, что если концертов и корпоративов не будет и дальше, то золотой голос России объявит себя банкротом.

Якобы Басков уже продал свою московскую квартиру, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами.