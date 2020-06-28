Похороненный заживо Буйнов вышел на связь

Исполнитель решил внести ясность по поводу распространившихся в Интернете сплетен

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial) 28 Июн 2020 в 6:49 PDT В Интернете стали распространяться слухи о похоронах 70-летнего певца Александра Буйнова . Якобы, после продолжительной болезни с раком исполнитель выбрал место для своего захоронения. Не разобравшись, некоторые пользователи Сети заживо похоронили Александра Николаевича, решив, что он отошел в лучший мир. Сегодня, 28 июня, сам Буйнов вышел на связь, чтобы со смехом опровергнуть подобные инсинуации.

«Как-то так… На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни?», — спросил артист подписчиков своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.

Максимом Галкиным. Александр Буйнов также напомнил о фразе, которую Штирлицу сказал Мюллер в сериале «17 мгновений весны»: «Никому верить нельзя, мне — можно!» В качестве доказательства своего здоровья певец опубликовал сделанные накануне фотографии, где Буйнов предстает с семейством Юдашкиных, а также Аллой Пугачевой

Пользователи Сети буйно отреагировали на лживые сообщения. «Александр, если хоронят при жизни — значит, долго-долго жить будете!», «Ужас какой, ни стыда, ни совести Александр Николаевич, долгих лет вам и крепкого здоровья в окружении родных и таких любимых друзей», — желают Буйнову подписчики.