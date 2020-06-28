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Похороненный заживо Александр Буйнов вышел на связь 

Экспресс газета 2 часа назад
Похороненный заживо Буйнов вышел на связь
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Исполнитель решил внести ясность по поводу распространившихся в Интернете сплетен
В Интернете стали распространяться слухи о похоронах 70-летнего певца Александра Буйнова. Якобы, после продолжительной болезни с раком исполнитель выбрал место для своего захоронения. Не разобравшись, некоторые пользователи Сети заживо похоронили Александра Николаевича, решив, что он отошел в лучший мир. Сегодня, 28 июня, сам Буйнов вышел на связь, чтобы со смехом опровергнуть подобные инсинуации.
«Как-то так… На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни?», — спросил артист подписчиков своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.
Александр Буйнов также напомнил о фразе, которую Штирлицу сказал Мюллер в сериале «17 мгновений весны»: «Никому верить нельзя, мне — можно!» В качестве доказательства своего здоровья певец опубликовал сделанные накануне фотографии, где Буйнов предстает с семейством Юдашкиных, а также Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Пользователи Сети буйно отреагировали на лживые сообщения. «Александр, если хоронят при жизни — значит, долго-долго жить будете!», «Ужас какой, ни стыда, ни совести Александр Николаевич, долгих лет вам и крепкого здоровья в окружении родных и таких любимых друзей», — желают Буйнову подписчики.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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