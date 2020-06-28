«У кого пропала совесть?» Волочкова требует открыть храм 

Анастасия Волочкова , судя по всему, наметила себе длительный экскурс по российским храмам.

Только что она выставляла фотоотчет из одной из астраханских церквей.

Тогда публика была сражена наповал экзотическим нарядом балерины — Волочкова пришла в храм в сарафане с декольте и разрезами от бедра и меховой накидке — в 30-ти градусную то жару!

А вот в храм в Дивеево Анастасии попасть не удалось, поскольку тот был закрыт. Этот факт балерину крайне возмутил.

«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде! Начиная с Москвы…», — написала она в микроблоге.

Волочкова выложила фотографию — на фоне «святого места». На этот раз никаких мехов — обычный летне-пляжный наряд. Видимо, самый подходящий для посещения церкви.