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«У кого пропала совесть?» Волочкова требует открыть храм 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
«У кого пропала совесть?» Волочкова требует открыть храм
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова, судя по всему, наметила себе длительный экскурс по российским храмам.
Только что она выставляла фотоотчет из одной из астраханских церквей.
Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме
Тогда публика была сражена наповал экзотическим нарядом балерины — Волочкова пришла в храм в сарафане с декольте и разрезами от бедра и меховой накидке — в 30-ти градусную то жару!
А вот в храм в Дивеево Анастасии попасть не удалось, поскольку тот был закрыт. Этот факт балерину крайне возмутил.
«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде! Начиная с Москвы…», — написала она в микроблоге.
Волочкова выложила фотографию — на фоне «святого места». На этот раз никаких мехов — обычный летне-пляжный наряд. Видимо, самый подходящий для посещения церкви.
Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова заявила, что её бывший спутник Игорь Вдовин несколько лет назад взял в долг $3 миллиона и до сих пор не вернул деньги артистке.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
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Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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