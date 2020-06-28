«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак 

Лидер группировки «Ленинград» сочинил очередной стих, который и выставил у себя в инстаграме.

Шнуров в небольшом стихотворении не упустил ничего — попенял Ксении за крабовый бизнес, прошелся по поводу сломанного носа и ее вечного стремления быть ньюсмейкером.

Назвал монахов «каратистами» — это определение, данное им самой Собчак. Ну и в нескольких строках описал саму ситуацию.

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором.

И упомянул про грядущий суд — с сожалением, что проходить он будет «не на Лобном месте».

Надо сказать, что Шнуров и Собчак давние оппоненты в соцсети и не раз уже обменивались ядовитыми стишками.

Однако фолловеры обратили внимание, что на этот раз музыкант явно на стороне Собчак, хотя и не подает виду.