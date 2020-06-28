«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак 

Сергей Шнуров вдохновился скандалом с происшествием в Среднеуральском женском монастыре, где пострадали Ксения Собчак и ее съемочная группа.
Лидер группировки «Ленинград» сочинил очередной стих, который и выставил у себя в инстаграме.
Шнуров в небольшом стихотворении не упустил ничего — попенял Ксении за крабовый бизнес, прошелся по поводу сломанного носа и ее вечного стремления быть ньюсмейкером.
Назвал монахов «каратистами» — это определение, данное им самой Собчак. Ну и в нескольких строках описал саму ситуацию.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
И упомянул про грядущий суд — с сожалением, что проходить он будет «не на Лобном месте».
Надо сказать, что Шнуров и Собчак давние оппоненты в соцсети и не раз уже обменивались ядовитыми стишками.
Однако фолловеры обратили внимание, что на этот раз музыкант явно на стороне Собчак, хотя и не подает виду.
«Стихи прям шикарны, улыбнуло… полагаю, что и сам шнурок согласен с Ксюшей (ну нравится мне она) но как не подъ***нуть то, не по шнуровски это».
Как ранее писал «Рамблер», популярный российский музыкант Сергей Шнуров высказался о громких криминальных событиях последних дней.