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Следователи решили проверить картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 

Lenta.ru 1 час назад
Оксану Федорову «переодели» в костюм Гитлера
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту публикации в соцсетях и на различных сайтах отредактированных фрагментов детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По его данным, на опубликованных в интернете картинках ведущая телепередачи Оксана Федорова «одета» в костюм форера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. При этом была ли нанесена нацистская символика на Хрюшу и Степашку, не уточняется.
Проверку организовало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
Ранее в июне сообщалось о скандале, спровоцированном чешским журналом Reflex, редакторы которого поместили на обложку изображение чернокожего Гитлера с критической подписью о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Споры об этичности такого подхода к проблеме начались с момента выхода выпуска.
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Шоу-бизнес , Оксана Федорова , СКР
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