Малышева «задолжала миллионы» врачам

«Клиника снижения веса Елены Малышевой » отказывается платить работникам заработную плату. Об этом журналистам рассказала бывшая сотрудница медицинского учреждения.

«Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам», — цитируют женщину progorodsamara.ru.

По ее словам, персоналу отказывались платить из-за смены названий клиники. Собеседница издания утверждает, что работала там оператором кол-центра до апреля прошлого года. На момент увольнения ей задолжали 120 тысяч рублей. Самарчанка обратилась в трудовую инспекцию, где ей объяснили, что добиться выплаты долга ей будет сложно, поскольку она устроилась на работу по трудовому договору.

В марте этого года женщина попросила руководителя клиники погасить долг. Однако прошло три месяца, а ответа бывшая она так и не получила. Бывшая сотрудница утверждает, что общалась также с действующей сотрудницей клиники, которая сообщила ей о вполне благополучном материальном положении организации и регулярной выплате зарплат, а также погашении накопившихся долгов.

«Но те, кто ушли, остались без выплат. Нас несколько человек, в том числе врач, которой не выплатили свыше 1 млн рублей», — посетовала она.