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Клиника Малышевой в Самаре отказывается платить сотрудникам. «Задолжали миллионы» 

Ura.Ru 54 минуты назад
Малышева «задолжала миллионы» врачам
Фото: ТАСС
«Клиника снижения веса Елены Малышевой» отказывается платить работникам заработную плату. Об этом журналистам рассказала бывшая сотрудница медицинского учреждения.
«Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам», — цитируют женщину progorodsamara.ru.
По ее словам, персоналу отказывались платить из-за смены названий клиники. Собеседница издания утверждает, что работала там оператором кол-центра до апреля прошлого года. На момент увольнения ей задолжали 120 тысяч рублей. Самарчанка обратилась в трудовую инспекцию, где ей объяснили, что добиться выплаты долга ей будет сложно, поскольку она устроилась на работу по трудовому договору.
В марте этого года женщина попросила руководителя клиники погасить долг. Однако прошло три месяца, а ответа бывшая она так и не получила. Бывшая сотрудница утверждает, что общалась также с действующей сотрудницей клиники, которая сообщила ей о вполне благополучном материальном положении организации и регулярной выплате зарплат, а также погашении накопившихся долгов.
«Но те, кто ушли, остались без выплат. Нас несколько человек, в том числе врач, которой не выплатили свыше 1 млн рублей», — посетовала она.
Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» подверглась критике после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное ее зарубежной недвижимости. Оказалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Алексей Навальный , Самара
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