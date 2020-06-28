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Клиника Малышевой в Самаре не платит зарплату сотрудникам 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Малышева «задолжала миллионы» врачам
Фото: РИА Новости
Бывшие сотрудники принадлежащей известному теледоктору клиники не могут добиться справедливости — им не выплачивают долги по заработной плате.
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Причем, похоже, к этой ситуации заранее подготовились опытные юристы медучреждения, — сообщает портал progorodsamara.ru.
К журналистам обратилась бывшая руководитель колл-центра клиники. Девушка уже год пытается получить обещанную зарплату, но пока безуспешно.
Жительница Самары проработал в клинике два года. С ней был заключен агентский договор, но вначале девушку это не смутило.
Задержки с зарплатой начались после того, как медицинское учреждение начало раз за разом менять названия. «Институт диетологии» или «Клиника эстетической медицины Life». Год назад организация стала называться «Клиника снижения веса Елены Малышевой».
По словам пострадавшей, задерживали выплату всем — и врачам, и административному персоналу.
В итоге девушка уволилась, поскольку долг по зарплате вырос до 120 тысяч рублей, и стало ясно, что этих денег она не увидит.
Надеясь на закон, она обратилась в трудовую инспекцию. Однако была неприятно удивлена, узнав, что она была оформлена таким образом, что ей ничем помочь не могут.
Обращения в саму клинику также ничего не дали, насколько известно, никому из уволившихся (а их несколько человек) выплат не сделали.
Корреспонденты связались с еще одной сотрудницей клиники, которую организация «кинула» почти на миллион.
Женщина трудилась врачом и уволилась точно по такой же причине. Но она даже особо и не настроена на борьбу — поскольку по официальным документам ее зарплата — примерно 12 тысяч рублей.
Добиться какого-либо пояснения от руководства клиники журналистам пока не удалось.
Как ранее писал «Рамблер», ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что в ее клинике россияне не смогут лечиться на свою пенсию и отправила их в бесплатные медучреждения, где за пациентов «заплатит государство».
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Самара
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