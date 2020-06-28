Врач-диетолог обеспокоен видом похудевшего на 100 кг Фадеева 

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Недавно Максим Фадеев похвастался в инстаграме результатами похудения. За год продюсер скинул целых 100 килограммов.

На фотографии видно, что теперь он с легкостью помещается в одну штанину от «прежних» шорт.

Однако многие увидели в кардинально постройневшем музыканте некоторую болезненность.

Врач-диетолог Инна Кононенко считает, что такая большая потеря веса может быть опасна для его организма, поскольку она заметила, что Максим не только сбросил жир, но у него уходит и мышечная масса, — информирует 5 Канал.

«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение», — уверена доктор.

В первую очередь Кононенко посоветовала обратить внимание на желчный пузырь — из-за резкого сброса веса там могут образоваться камни. Фадееву следует регулярно обследоваться у медиков.

На будущее Максиму, возможно, придется воспользоваться и услугами пластического хирурга, чтобы убрать лишнюю кожу.

Рекомендацию Фадеева каждое утро выпивать натощак стакан горячей (теплой) воды диетолог одобрила.

«Когда мы пьем воду натощак, это помогает нам и для похудения, и для запуска работы нашего желудочно-кишечного тракта.. Организм будет избавляться от шлаков и токсинов, которые у нас образовались за ночь».

Как сообщал «Рамблер», недавно Фадеев заявил, что совсем из музыки и продюсирования не уходит, однако теперь будет сотрудничать не с артистами, а с «творцами».