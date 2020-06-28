«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры 

Анна Заворотнюк пришла на окрашивание волос в один из широко разрекламированных салонов. И…ей сожгли волосы!

Огорченная донельзя девушка написала в инстаграме гневный пост.

«Я записалась на окрашивание в один из самых модных салонов в Москве, который посещают многие звезды и публичные личности. После того, когда мне нанесли краску на волосы и замотали фольгой, я через некоторое время почувствовала что волосы в фольге сильно нагрелись и сказала об этом мастеру, но он меня успокоил и сказал, что это обычная реакция. Когда прошло время … я села на кресло перед зеркалом и каков был мой ужас, когда я увидела что больше половины моих волос по длине кипельно белого цвета и выглядят как мочалка. Я взяла прядь волос, и она осталась в моей руке».

Анна так гордилась своими прекрасными густыми и длинными волосами! Но пришлось стричься.

Кроме того, признавать свою вину мастер салона не захотел. Да, в итоге, во избежание скандала денег с Анны не взяли, предложили какие-то средства и процедуры по восстановлению волос, но утраченное теперь будет отрастать достаточно долго.

«Уважаемый владелец салона, тщательнее подходите к отбору своих мастеров, потому что они своими непрофессиональными действиями компрометируют ваш салон и превращают его не в салон красоты, а в салон ужаса», — резюмировала пострадавшая девушка.

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк поделилась в Instagram фотографией, на которой видны ямочки на ее щеках.