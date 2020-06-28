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Жорин жестко ответил Костенко по скандалу с алиментами 

Ирина Лебедева 1 час назад
Жорин жестко ответил Костенко по скандалу с алиментами
Фото: Instagram
После того, как суд обязал Дмитрия Тарасова выплачивать четверть своих доходов дочери от предыдущего брака, нынешняя супруга футболиста была очень недовольна.
Она заявила, что ущемлены интересы их дочерей.
Кроме того, Анастасия Костенко обвинила адвоката Сергея Жорина, представлявшего интересы оппонентов, в клевете на супруга, в непрофессионализме и даже в подтасовке фактов, назвав судебное разбирательство «цирком».
«Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально», — написала Костенко в соцсети.
Анастасия заблокировала возможность комментариев на своей страничке, поэтому Сергей Жорин ответил ей в своем аккаунте.
Он выразил сомнение в том, что девушка вообще ознакомилась с материалами дела, поскольку там, безусловно, нет никаких ошибок и подтасовок.
Суд решил по закону и справедливости. Что же касается алиментов на собственных детей, то:
«совесть моя никогда не позволяла предлагать 15 тысяч рублей. Хотя я зарабатываю значительно меньше, чем Дмитрий», — парировал адвокат.
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Тарасов бился за то, чтобы алименты были снижены.
Но суд принял иное решение — футболист обязан выплачивать бывшей семье четверть дохода. Это приблизительно 400 тыс. рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин
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