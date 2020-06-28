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Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов считает, что никакого нападения на съемочную группу Собчак не было.

Просто журналистов, заявившихся без разрешения, выставили с территории монастыря. И получилось это не очень аккуратно, поскольку незваные гости сопротивлялись.

«Кто напал, что вы городите? Она пусть, что хочет, утверждает, если она больная. Их без благословения никто не пускал. Они с камерами попёрлись туда, где люди молятся. Им сказали: выйдите, а они ломятся. Их вывели спокойно. Просто провокаторша. Ксюша реально шальная. Ошпарили её что ли? Она против православия, мне кажется», — цитирует слова Соколова Телеграм-канал «Подъем».

Сторонники схиигумена Сергия были против общения с представителями прессы. Но журналисты не приняли отказа.

«Через главный вход её не пустили, так она пошла через кладбище, дорогу ещё нашла. Зачем? Как вор заходит. Что это такое? Лишь бы скандал раздуть из ничего. Написать же надо, что напали. А как я тебя вывести должен, ну подтолкну тебя, раз ты лезешь так. Сами стали нападать, а потом говорят: ты меня толкнул, ударил. Вот артисты!»

Правда, Соколов не уточнил, как коррелируют с этой версией сломанная рука оператора и разбитая видеокамера.

Как ранее п исал «Рамблер», в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области священнослужители с помощью силы пытались заставить Ксению Собчак со съемочной группой покинуть территорию монастыря.

Журналист отправилась на Урал, чтобы снять репортаж про схиигумена Сергия и бывшего послушника Филиппа.

Молодой человек рассказал об издевательствах в монастыре. Ксения планировала осветить эту историю.