«Это старое фото!» Фанаты не узнают помолодевшую Пугачеву

Пугачевой — 71 год. Впрочем, свой возраст она никогда не скрывала.
Но, похоже, в какой-то из комнат замка Примадонны спрятана машина времени — звезда не перестает удивлять своих поклонников.
Месяц от месяца в последнее время певица выглядит все моложе.
Последняя фотография — там Алла Борисовна запечатлена во главе стола, с гостями, вообще вызвала жаркие споры в сети.
«Это старое фото» — упорствуют некоторые фолловеры.
Но против фактов не возразишь — фотография свежая, хозяйка с мужем принимали гостей только вчера.
На снимке она с четой Буйновых и Юдашкиных. Фирменные кудри убраны в хвостик, наряд — что-то летнее в горошек, Пугачевой не дать и 50 лет.
Кстати, микроклимат там, видимо, все-таки волшебный.
«Как все помолодели!» — восторженно восклицает подписчица.
Как ранее писал «Рамблер», фотохудожник Роман Родин на своей странице в Instagram опубликовал снимок Аллы Пугачевой в купальнике.