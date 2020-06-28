«Это старое фото!» Фанаты не узнают помолодевшую Пугачеву

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Пугачевой — 71 год. Впрочем, свой возраст она никогда не скрывала.

Но, похоже, в какой-то из комнат замка Примадонны спрятана машина времени — звезда не перестает удивлять своих поклонников.

Месяц от месяца в последнее время певица выглядит все моложе.

Последняя фотография — там Алла Борисовна запечатлена во главе стола, с гостями, вообще вызвала жаркие споры в сети.

«Это старое фото» — упорствуют некоторые фолловеры.

Но против фактов не возразишь — фотография свежая, хозяйка с мужем принимали гостей только вчера.

На снимке она с четой Буйновых и Юдашкиных. Фирменные кудри убраны в хвостик, наряд — что-то летнее в горошек, Пугачевой не дать и 50 лет.

Кстати, микроклимат там, видимо, все-таки волшебный.