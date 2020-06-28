Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это старое фото!» Фанаты не узнают помолодевшую Аллу Пугачеву 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
«Это старое фото!» Фанаты не узнают помолодевшую Пугачеву
Фото: Instagram
Пугачевой — 71 год. Впрочем, свой возраст она никогда не скрывала.
Но, похоже, в какой-то из комнат замка Примадонны спрятана машина времени — звезда не перестает удивлять своих поклонников.
В сети появилась фото Пугачевой в купальнике
Месяц от месяца в последнее время певица выглядит все моложе.
Последняя фотография — там Алла Борисовна запечатлена во главе стола, с гостями, вообще вызвала жаркие споры в сети.
«Это старое фото» — упорствуют некоторые фолловеры.
Но против фактов не возразишь — фотография свежая, хозяйка с мужем принимали гостей только вчера.
На снимке она с четой Буйновых и Юдашкиных. Фирменные кудри убраны в хвостик, наряд — что-то летнее в горошек, Пугачевой не дать и 50 лет.
Кстати, микроклимат там, видимо, все-таки волшебный.
«Как все помолодели!» — восторженно восклицает подписчица.
Как ранее писал «Рамблер», фотохудожник Роман Родин на своей странице в Instagram опубликовал снимок Аллы Пугачевой в купальнике.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Другое , Роман Родин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива
«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
«Российские города скоро начнут рушиться»
06:08
«Российские города скоро начнут рушиться»
Погода Оружие
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
00:51
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение