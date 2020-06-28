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Елена Малышева: «Я совершенно счастлива!» 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Елена Малышева: «Я совершенно счастлива!»
Фото: РИА Новости
В семье Елены Малышевой большая радость. 87-летняя Галина Александровна, мама теледоктора, победила коронавирус!
Две недели пожилая женщина провела в реанимации, больше месяца в больнице, но теперь она дома и здорова.
Конечно, потребуется еще реабилитация, но все это уже второстепенно. Главное то, что удалось справиться с опасным недугом.
В честь выздоровления Елена Малышева устроила маме праздничный обед в ее любимом «Боско кафе».
Ролик, на котором запечатлен этот «выход в свет», Малышева выложила в инстаграме.
«Еду с мамой в ресторан и совершенно счастлива. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в «Боско кафе». Я мечтала прийти сюда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус. Спасибо всем врачам, которые ее лечили!», — сказала теледоктор.
Как ранее писал «Рамблер», Малышева назвала коронавирус нового типа «чудом чудесным», так как им практически не болеют дети.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева
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