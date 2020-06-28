Елена Малышева: «Я совершенно счастлива!» 

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В семье Елены Малышевой большая радость. 87-летняя Галина Александровна, мама теледоктора, победила коронавирус!

Две недели пожилая женщина провела в реанимации, больше месяца в больнице, но теперь она дома и здорова.

Конечно, потребуется еще реабилитация, но все это уже второстепенно. Главное то, что удалось справиться с опасным недугом.

В честь выздоровления Елена Малышева устроила маме праздничный обед в ее любимом «Боско кафе».

Ролик, на котором запечатлен этот «выход в свет», Малышева выложила в инстаграме.