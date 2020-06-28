В прессе широко обсуждается ситуация, в которую попала съемочная группа Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.
Известный телеведущий, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев посвятил часть своего YouTube — шоу этому скандалу, — рассказывает uralinform.ru.
Надо сказать, что эта обитель была выбрана для съемок не просто так — схиигумен отец Сергий, отрицавший коронавирус, отстранен церковным судом от проведения служб, суды еще продолжаются.
Тем не менее, священник продолжает общаться с верующими, в том числе, в онлайн — режиме.
Отца Сергия называют духовником Натальи Поклонской и других известных лиц. Он обвиняется в самозахвате монастыря.
Ксения Собчак планировала сделать съемки об избиении послушников в этом месте.
Так вот, съемочной группе из Москвы там были весьма не рады. У журналистов отобрали камеру и, применив, силу, нанесли травмы. У оператора сломана рука, у Собчак — ушибы.
«У Собчак как-то не задалась эта неделя. Нос сломала, поехала в монастырь женский, и попала там под раздачу. Мне реально жалко Ксению Анатольевну. Потому что она понимает, что в Москве и Питере — она Собчак, а там она никто. Этим людям неважно, какие у нее связи. В принципе действия тех людей могут стать поводом для возбуждения уголовного дела», — сказал Владимир Соловьев.
Формально претензии к журналистам могут быть из-за того, что они якобы прошли на монастырскую территорию без разрешения.
В полиции зарегистрировали заявление Собчак о нападении. А в Екатеринбургской епархии попросили журналистов не появляться на территории данного монастыря.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая разместила в сети видеозапись нападения.
На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием.
Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора, после чего отобрали и сломали его камеру.
Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.