В прессе широко обсуждается ситуация, в которую попала съемочная группа Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.

Надо сказать, что эта обитель была выбрана для съемок не просто так — схиигумен отец Сергий, отрицавший коронавирус, отстранен церковным судом от проведения служб, суды еще продолжаются.

Тем не менее, священник продолжает общаться с верующими, в том числе, в онлайн — режиме.

Отца Сергия называют духовником Натальи Поклонской и других известных лиц. Он обвиняется в самозахвате монастыря.

Ксения Собчак планировала сделать съемки об избиении послушников в этом месте.

Так вот, съемочной группе из Москвы там были весьма не рады. У журналистов отобрали камеру и, применив, силу, нанесли травмы. У оператора сломана рука, у Собчак — ушибы.

«У Собчак как-то не задалась эта неделя. Нос сломала, поехала в монастырь женский, и попала там под раздачу. Мне реально жалко Ксению Анатольевну. Потому что она понимает, что в Москве и Питере — она Собчак, а там она никто. Этим людям неважно, какие у нее связи. В принципе действия тех людей могут стать поводом для возбуждения уголовного дела», — сказал Владимир Соловьев.

Формально претензии к журналистам могут быть из-за того, что они якобы прошли на монастырскую территорию без разрешения.

В полиции зарегистрировали заявление Собчак о нападении. А в Екатеринбургской епархии попросили журналистов не появляться на территории данного монастыря.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая разместила в сети видеозапись нападения.

На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием.

Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора, после чего отобрали и сломали его камеру.

Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.