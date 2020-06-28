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Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП 

РИА Новости и ещё 1 19 минут назад
Известная певица впала в кому после ДТП
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Известная киргизская певица Асель Кадырбекова оказалась в реанимации после ДТП в Бишкеке. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Инцидент произошел в пятницу, автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной охранного агентства.
По словам руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, 29-летняя певица находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое, у нее поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки. Медики надеются провести Кадырбековой операцию, когда она выйдет из комы.
Кадырбекова является супругой известного киргизского певца Нурлана Насипа. Она активно развивает свой блог в соцсетях, у нее два миллиона подписчиков в Instagram.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Бишкек
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