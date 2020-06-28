Известная певица впала в кому после ДТП

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Асель Кардыбекова, известная певица из Кыргызстана , блогер — миллионник, получила тяжелые травмы в автоаварии. Об этом сообщают РИА Новости.

Как стало известно, автомобиль Toyota Camry, которым управляла Асель, столкнулся с машиной охранного агентства.

Медики оценивают состояние пострадавшей 29-летней певицы как тяжелое.

Руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии рассказал, что она находится в коме, у нее переломы ключицы и шейных позвонков, травма головного мозга.

Врачи борются за ее жизнь, но, в любом случае, Кардыбековой предстоит перенести не одну операцию.

Как ранее сообщал «Рамблер», школьницу 2005 года рождения госпитализировали 23 июня около 21:00 в Невском районе Санкт-Петербурга.

Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. У нее диагностированы угнетенное сознание неясного генеза и кома первой степени.