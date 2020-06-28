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Известная певица впала в кому после тяжелых травм, полученных в ДТП 

Ирина Лебедева и ещё 7 34 минуты назад
Известная певица впала в кому после ДТП
Фото: Instagram
Асель Кардыбекова, известная певица из Кыргызстана, блогер — миллионник, получила тяжелые травмы в автоаварии. Об этом сообщают РИА Новости.
Как стало известно, автомобиль Toyota Camry, которым управляла Асель, столкнулся с машиной охранного агентства.
Медики оценивают состояние пострадавшей 29-летней певицы как тяжелое.
Руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии рассказал, что она находится в коме, у нее переломы ключицы и шейных позвонков, травма головного мозга.
Врачи борются за ее жизнь, но, в любом случае, Кардыбековой предстоит перенести не одну операцию.
Как ранее сообщал «Рамблер», школьницу 2005 года рождения госпитализировали 23 июня около 21:00 в Невском районе Санкт-Петербурга.
Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. У нее диагностированы угнетенное сознание неясного генеза и кома первой степени.
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Шоу-бизнес , Другое , Происшествия , Кыргызстан
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