«Как робот»: Леди Гага пожаловалась на шоу-бизнес

Леди Гага призналась, что шоу-бизнес превратил ее в робота, из-за чего она потеряла собственное «ощущение человечности». Она пожаловалась, что ей трудно найти женщину-наставника в сфере шоу-бизнеса, но заявила, что она в огромном долгу перед Элтоном Джоном , который много раз поддерживал ее.

Продолжая своеобразную эстафету добра, Гага отправила букет цветов с запиской восходящей звезде американского шоубиза — Билли Айлиш . Ведь обладательнице пяти «Грэмми» как никогда нужны опора и поддержка опытных коллег по цеху.

Леди Гага рассказала британской The Mirror, как давление музыкальной индустрии заставило ее усомниться в своей самооценке. И она в большом долгу перед Элтоном Джоном за его советы и поддержку.

«Как только вы начинаете действовать как робот, вы теряете ощущение своей человечности», — заявила певица.

В 2017 году она перенесла нервный срыв после того, как постоянные гастроли просто вымотали ее. У звезды диагностировали фибромиалгию — болезненное состояние, поражающее нервную систему. И артистка безмерно благодарна сэру Элтону Джону за его помощь и советы, когда ей было нелегко.

Певица, чей шестой альбом Chromatica был выпущен в прошлом месяце, является крестной матерью сыновей сэра Элтона, Закари, девяти и семилетнего Элайджи.

«Элтон долгое время был моим наставником. Он всегда призывал меня держать нос высоко, но он видел, когда у меня не было на это никаких сил. Он знает, потому что я прячусь, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня в таком состоянии. Элтон всегда призывал меня заботиться о моем артистизме и заботиться о себе, и я искренне уважаю это в нем. Он такой необыкновенно особенный!» — рассказала Гага.

Она считает, что в шоу-бизнесе должно быть больше женщин-наставниц, чтобы помочь начинающим артисткам адаптироваться. Поэтому она обратилась к восходящей звезде Билли Эйлиш, которая в 18 лет выиграла пять «Грэмми» в начале этого года и стала автором музыкальной темы в новом фильме про Джеймса Бонда

«Билли собрала целую кучу наград, поэтому я решила послать ей цветы с запиской. Для меня это исцеление. Мне было больно, когда у меня не было этого (поддержки и наставничества). Я собираюсь стать наставником для кого-то. Кроме Селин Дион и Кэрол Кинг, трудно найти кого-то, кто показал бы мне дорогу. Поэтому я очень надеюсь, что молодые женщины-творцы или молодые художники любой гендерной или сексуальной идентичности будут знать, что я болею за них. Эта идея, что мы болеем друг за друга и подбадриваем друг друга очень важна», — поделилась Леди Гага.