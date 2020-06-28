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Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым 

Вадим Дроздов 1 час назад
Музыкальный продюсер Максим Фадеев похудел с начала года почти на 100 килограмм. Диетологи высказывают опасения, что такая резкая потеря массы может плохо сказаться на здоровье Фадеева, потому что это стресс для организма, который может привести к снижению иммунитета. А сам Максим обещает раскрыть секреты быстрого похудения. По его словам это все правильное питание и спорт, не более. Продюсер на протяжении всего 2020-го года выкладывал в Инстаграм свои постепенные достижения в снижении веса. И финалом этого стало последнее фото, на котором Фадеев влезает в одну штанину своих бывших шорт.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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