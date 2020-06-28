Пригожин отреагировал на похудевшего Фадеева 

Пригожин обратился к Фадееву, стоя на беговой дорожке. «Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить», — сказал он.

Продюсер также признался, что «жестко поправился».

27 июня Фадеев показал себя на фото, заявив, что сбросил 100 килограммов веса. Он также пообещал опубликовать свою методику похудения.