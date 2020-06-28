Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин отреагировал на похудевшего Фадеева 

Lenta.ru и ещё 2 25 минут назад
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на изменение внешности своего коллеги Максима Фадеева. Соответствующее видео появилось в сториз в Instagram-аккаунте Фадеева.
Пригожин обратился к Фадееву, стоя на беговой дорожке. «Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить», — сказал он.
Продюсер также признался, что «жестко поправился».
27 июня Фадеев показал себя на фото, заявив, что сбросил 100 килограммов веса. Он также пообещал опубликовать свою методику похудения.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
Последние новости
Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж На Собчак напали в монастыре На Собчак напали в монастыре
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
01:39
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Шоу-бизнес
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение