«Екатеринбург, как так?»: Собчак избили в монастыре 

Телеведущая Ксения Собчак планирует подать заявление в полицию о нападении на нее в Среднеуральском монастыре, где она готовила сюжет о насилии над детьми, с которым может быть связан схиигумен Сергий, чьи сторонники взяли контроль над обителью в середине июня.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале о том, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре, который 16 июня взяли под свой контроль сторонники схиигумена Сергия

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — написала Собчак.

Она также опубликовала видео с места событий, на котором видно, что ведущую и ее помощников окружили люди в церковном одеянии.

«Только что ударили меня, разбили камеру, мы вызываем полицию. Вот эти люди это сделали. У нас украли камеру со всеми материалами. Вот эта женщина, Татьяна, меня ударила», — рассказала Собчак на камеру.

Позднее она пояснила своим подписчикам, что именно стало причиной конфликта.

«Сейчас грузится видео — здесь плохая связь. На телефон мой героический помощник Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника, который и рассказал нам историю, которую мы расследуем, как над ним, когда он был ребенком, издевались», — написала Собчак.

Она удивилась тому, что полиция не приехала на место спустя полчаса после вызова.

«До сих никто не приехал. Екатеринбург, как так?» — возмутилась Собчак.

Журналистка также опубликовала информацию об отце Сергии, чьи сторонники захватили монастырь. В вырезке, приведенной Собчак, говорилось, что «скандальный схиигумен» провел 13 лет в тюрьме за убийство человека, однако «пришел к вере». В настоящий момент число его последователей насчитывает десятки тысяч человек. Он отрицал наличие пандемии коронавируса и поддерживал слухи о чипировании людей. Отец Сергий призывал верующих продолжать посещать храмы и выходить на улицы вопреки требованиям правительства.

Отец Сергей «фактически отстранил от управления монастырем» его игуменью и заявил, что выгнать его из монастыря смогут только штурмом. Он также попросил помощи у казаков, выставивших дежурные отряды у стен монастыря.

«Вот про этого человека мы делали расследование. Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками в качестве «наказания» за провинности», — пояснила Собчак.

Позднее она подробнее рассказала журналистам о случившемся.

«Нас стали выталкивать в сторону храма, так мы оказались на площади, потому что они там встали цепочкой», — сказала ведущая.

Собчак уточнила, что, ее команда будет подавать заявление «по факту, порчи имущества, избиения, по факту того, что разбили телефон и забрали аппаратуру». Однако, по словам представителя отца Сергия, столкновения не было, а ведущая сообщила о якобы имевшем место инциденте только для увеличения числа просмотров своих роликов.

«Людей, как минимум, точно не били. Это очень качественные профессиональные действия для того, чтобы, когда вышел ролик на канале, у него было много просмотров», — сказал он.