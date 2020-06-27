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Костенко недовольна решением суда по алиментам Тарасова 

Ирина Лебедева и ещё 1 15 минут назад
Костенко недовольна решением суда по алиментам Тарасова
Фото: Instagram
Анастасия Костенко назвала «цирком» судебный процесс по выплате алиментов ее супругом на дочь от предыдущего брака.
Дмитрий Тарасов бился за то, чтобы алименты были снижены. Но суд принял иное решение — футболист обязан выплачивать бывшей семье четверть дохода. Это приблизительно 400 тыс. рублей, — пишет СтарХит
Костенко считает, что при таком решении страдает семья в действующем браке.
«На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство» и старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честным образом… но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав. Надеюсь, что закон, который писан для всех, а не как в популярной поговорке, не будет проигнорирован лицом, которое наделено властью, но которое так смело и беззаконно ущемило права моих детей. Все, что происходило и обсуждалось внутри непроизвольно наталкивает на определенные мысли — заведомо предвзятое отношение к этому делу», — написала она в микроблоге.
Как пишут СМИ, Дмитрий Тарасов не является аккуратным плательщиком алиментов, а также не проявляет особого интереса к судьбе старшей дочери.
По словам самого футболиста это происходит потому, что мать настраивает девочку против него.
Как ранее сообщал «Рамблер», в свой день рождения нынешняя супруга Дмитрия Тарасова получила в подарок дорогой автомобиль.
Публика удивлена: подарки любимой и матери своих детей — это прекрасно. Но ведь только что Дмитрий изо всех сил боролся за уменьшение алиментов на старшую дочь Ангелину от предыдущей супруги, мотивируя это отсутствием достойного дохода.
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Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , StarHit
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