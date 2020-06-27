Волочкова споет один из хитов Пугачевой 

Все новости на карте

Она вновь запоет, причем на на ту же тему: в 2018 году балерина уже представляла на суд зрителей клип «Мне нравится…»

Сегодня вечером Анастасия покажет новую версию песни.

Впервые песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» исполнила в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Алла Пугачева

И вот композиция приглянулась Волочковой.

Балерина приглашает всех на прямую трансляцию в инстаграме.

Она отдельно отметила, что Примадонна благословила ее на исполнение своего хита.

«Новую версию моего клипа на песню "Мне нравится.. " можно будет посмотреть в прямой трансляции на моем сайте уже завтра в 21:00. Благословение на исполнение этого произведения мне дала первая исполнительница этой Песни Алла Пугачева», — написала она в соцсети.

Как ранее писал «Рамблер», в 2020 году Волочкова возглавила антирейтинг российских звёзд-должников.

Балерина не заплатила транспортный налог в размере 123 тысячи рублей, задолжала 113 тысяч рублей за квартиру в Москве.