Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию 

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Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова написала на него заявление в полицию. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в МВД "Раменки".

Актриса обвинила экс-супруга в клевете. По ее словам, Башаров "перешел все границы", когда пошел на телевидение и стал рассказывать детали их совместной жизни.

Архарова утверждает, что бывший супруг публично распространял о ней информацию, "на 90 процентов состоящую из лжи".

"Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы", — рассказала артистка.

Если суд признает Башарова виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в миллион рублей.

Первый брак актера закончился скандалом: осенью 2014-го Архарова попала в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Через полгода они развелись.