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«Неплохой итог»: Крид обошел Тимати по доходам 

Ирина Лебедева 59 минут назад
«Неплохой итог»: Крид обошел Тимати по доходам
Фото: Instagram
Егор Крид признан изданием Forbes самым успешным артистом моложе 40 лет.
Он обогнал даже Тимати, лейбл которого покинул в прошлом году. Это, безусловно, не самая приятная новость для Black Star.
«Получается по подсчетам я на 1 месте среди всех артистов по доходам! Ну шо сказать. Неплохой итог моего 1-го самостоятельного года без лейбла!. Спасибо ещё раз всем моим поклонникам за это и за все поздравления с моим Др! Отличное начало 26 летия»., — написал Егор в инстаграме и выложил скриншот журнальной страницы.
Предполагается, что певец продвигает себя сам.
Однако, как пишет Экспресс Газета, певец числится среди исполнителей лейбла Warner Music Russiс.
Также с организацией концертов и иных мероприятий ему помогает Станислав Калинкин (гендиректор продюсерского центра Иосифа Пригожина). Т Так что свободным плаванием его творческую деятельность назвать трудно. Но, как видим, решение было принято верное.
Как ранее писал «Рамблер», 25 июня экс-участник музыкального лейбла «Black Star» рэпер Егор Крид отмечал свой день рождения.
Для празднования именинник арендовал большой загородный дом, где собрал огромное количество звездных друзей.
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Шоу-бизнес , Другое , Крид , Тимати , Иосиф Пригожин
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