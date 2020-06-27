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На Собчак напали в монастыре 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
На телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — написала она.
По словам Собчак, на место инцидента вызвана полиция.
«Камеру отобрали здоровенные бугаи», — добавила телеведущая.
Она не уточнила, в каком именно монастыре произошло нападение. Однако известно, что сейчас Собчак вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Ксения Собчак
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