На телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — написала она.

По словам Собчак, на место инцидента вызвана полиция.

«Камеру отобрали здоровенные бугаи», — добавила телеведущая.

Она не уточнила, в каком именно монастыре произошло нападение. Однако известно, что сейчас Собчак вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.