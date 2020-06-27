«Учатся летать»: Киркоров показал, чем увлечены его дети 

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Долгий период карантина дал возможность обычно постоянно находящимся в разъездах звездам шоу-бизнеса побыть дома со своими семьями.

Как оказалось, это и есть настоящее счастье.

Филипп Киркоров учит своих детей ездить на лошади. Видео тренировки король поп-музыки выложил в инстаграм.

«Стараюсь поддерживать увлечения детей. Так рад времени, которое подарил нам мир. Новые возможности часто возникают, когда появляются ограничения. Дети с азартом погрузились в мир конного спорта. Учатся летать! Счастлив быть в эти мгновения рядом с ними», — написал он в микроблоге.

Судя по всему, у ребятишек это увлечение — надолго. И скоро у Мартина, у которого грядет день рождения, будет собственный конь.

«В начале июля уже ждём племенную лошадь из Германии, которую в подарок на день рождения готовит моя подруга из Воронежа. В ожидании. Готовимся всей семьёй!», — сообщил счастливый отец.