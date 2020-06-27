«Пощупать можно?» «голое» фото Лазарева восхитило сеть 

Сергей Лазарев дождался — таки открытия фитнесс-центров. И призвал всех своих подписчиков срочно заняться восстановлением физической формы.
«Хватит сопли жевать — залы открылись, все на спорт!», — написал он в микроблоге инстаграма.
И тут же выложил собственную фотографию — солнце, пальмы, загар, из одежды — коротенькие шорты.
Фолловеры пришли в восторг от увиденного.
«Мать моя родная! Телефон загорелся аж», «Так и скажите, что выставили форточку, чтоб нас подразнить», «Аполлон Бельведерский тихо курит в сторонке», «Пощупать можно?»
Как ранее писал «Рамблер», 37-летний исполнитель решил похвастаться перед подписчиками трудами рук своих. По словам артиста, он посадил клубнику, однако пока совсем не уверен в конечном результате.