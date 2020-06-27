«Пощупать можно?» «голое» фото Лазарева восхитило сеть 

Все новости на карте

Сергей Лазарев дождался — таки открытия фитнесс-центров. И призвал всех своих подписчиков срочно заняться восстановлением физической формы.

«Хватит сопли жевать — залы открылись, все на спорт!», — написал он в микроблоге инстаграма.

И тут же выложил собственную фотографию — солнце, пальмы, загар, из одежды — коротенькие шорты.

Фолловеры пришли в восторг от увиденного.