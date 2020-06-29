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Оценено резкое похудение Максима Фадеева 

Алиса Селезнёва и ещё 39 54 минуты назад
Оценено резкое похудение Максима Фадеева
Фото: РИА Новости
По мнению врача-диетолога Инны Кононенко, продюсер Максим Фадеев слишком сильно похудел, что может привести к проблемам со здоровьем. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
«Рамблер» писал, что ранее Фадеев шокировал поклонников, рассказав, что похудел на 100 кг. В качестве доказательства своих слов продюсер опубликовал в соцсетях фото, на котором спокойно поместился в одну штанину шорт, которые носил ранее.
При этом диетолог подчеркнула, что столь резкое похудение может быть опасно для здоровья.
«Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение», — отметила Кононенко.
Среди возможных последствий резкого сброса веса врач назвала образование в желчном пузыре камней.
«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы», — оценила внешний вид Фадеева диетолог.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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