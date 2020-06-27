Андреева рассказала о хейтерах

Телеведущая Екатерина Андреева , в отличие от многих звезд, на хейтеров не жалуется, хотя пираньи интернета периодически пытаются на нее наброситься.

Екатерина на ТВ уже более 20 лет и для того, чтобы всегда быть в лучшей форме — как профессиональной, так и физической, она воспитала у себя стальной характер.

Андреевой 58 — этот возраст дать ей абсолютно невозможно.

Злые языки называют ее красоту исключительно заслугой пластических хирургов и косметологов, однако Екатерину эти подколки не огорчают.

«Меня сложно чем-то зацепить, потому что я много лет работаю для того, чтобы иметь ровное состояние духа: сильное, боевое. Именно поэтому мне все доставляет удовольствие, даже враги, которые у меня есть. Я люблю их, потому что они стимулируют меня двигаться вперед», — цитирует телеведущую СтарХит.

На самом деле Андреева очень много времени посвящает спорту и физической культуре.

При любой возможности она ходит на тренировки дважды в день. И это серьезные тренировки — Екатерина увлекается восточными единоборствами. Причем предпочитает тайцзицюань и бокс.

«Они дают спокойствие, уверенность и принятие. То есть ты понимаешь, что можешь так шарахнуть, что мало не покажется, но при этом осознаешь, что лучшее в сражении — это не победа, а та война, которая не началась», — отмечает Андреева.

В общем, у хейтеров шансов нет.