Андреева рассказала о хейтерах

Телеведущая Екатерина Андреева, в отличие от многих звезд, на хейтеров не жалуется, хотя пираньи интернета периодически пытаются на нее наброситься.
Екатерина на ТВ уже более 20 лет и для того, чтобы всегда быть в лучшей форме — как профессиональной, так и физической, она воспитала у себя стальной характер.
Андреевой 58 — этот возраст дать ей абсолютно невозможно.
Злые языки называют ее красоту исключительно заслугой пластических хирургов и косметологов, однако Екатерину эти подколки не огорчают.
«Меня сложно чем-то зацепить, потому что я много лет работаю для того, чтобы иметь ровное состояние духа: сильное, боевое. Именно поэтому мне все доставляет удовольствие, даже враги, которые у меня есть. Я люблю их, потому что они стимулируют меня двигаться вперед», — цитирует телеведущую СтарХит.
На самом деле Андреева очень много времени посвящает спорту и физической культуре.
При любой возможности она ходит на тренировки дважды в день. И это серьезные тренировки — Екатерина увлекается восточными единоборствами. Причем предпочитает тайцзицюань и бокс.
«Они дают спокойствие, уверенность и принятие. То есть ты понимаешь, что можешь так шарахнуть, что мало не покажется, но при этом осознаешь, что лучшее в сражении — это не победа, а та война, которая не началась», — отмечает Андреева.
В общем, у хейтеров шансов нет.
«У меня нет никакого профессионального выгорания, мне очень интересна моя работа. Именно поэтому, несмотря на то, что мне порой тяжело и приходится испытывать колоссальное давление, я все еще здесь».
Как ранее писал «Рамблер», журналистка Екатерина Андреева опубликовала в своем инстаграме редкую фотографию со своим мужем Душаном Перовичем.