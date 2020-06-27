Андреева рассказала о хейтерах

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Телеведущая Екатерина Андреева поделилась своим отношением к критике и к своим врагам. Она также рассказала, что помогает ей поддерживать боевой дух для плодотворной работы.

Меня сложно чем-то зацепить, потому что я много лет работаю для того, чтобы иметь ровное состояние духа: сильное, боевое. Именно поэтому мне все доставляет удовольствие, даже враги, которые у меня есть. Я люблю их, потому что они стимулируют меня двигаться вперёд, — привели слова телеведущей на портале StarHit.ru.

Екатерина Андреева призналась, что не чувствует «профессионального выгорания» и по-прежнему с радостью выполняет свою работу.

Я до сих пор выхожу в эфир с внутренним окрылением, ощущением встречи со зрителями. У меня нет никакого профессионального выгорания, мне очень интересна моя работа. Именно поэтому, несмотря на то что мне порой тяжело и приходится испытывать колоссальное давление, я все ещё здесь, — поделилась она.

Телеведущая отметила, что поддерживать себя в форме ей помогают физические упражнения и положительные эмоции.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Андреева выложила в Instagram совместное фото с мужем Душаном Перовичем. Фотографий пары в Сети очень мало, поэтому каждый новый снимок привлекает особое внимание подписчиков.