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Екатерина Андреева рассказала о своих хейтерах 

News.ru 1 час назад
Андреева рассказала о хейтерах
Фото: Instagram
Телеведущая Екатерина Андреева поделилась своим отношением к критике и к своим врагам. Она также рассказала, что помогает ей поддерживать боевой дух для плодотворной работы.
Меня сложно чем-то зацепить, потому что я много лет работаю для того, чтобы иметь ровное состояние духа: сильное, боевое. Именно поэтому мне все доставляет удовольствие, даже враги, которые у меня есть. Я люблю их, потому что они стимулируют меня двигаться вперёд, — привели слова телеведущей на портале StarHit.ru.
Екатерина Андреева призналась, что не чувствует «профессионального выгорания» и по-прежнему с радостью выполняет свою работу.
Я до сих пор выхожу в эфир с внутренним окрылением, ощущением встречи со зрителями. У меня нет никакого профессионального выгорания, мне очень интересна моя работа. Именно поэтому, несмотря на то что мне порой тяжело и приходится испытывать колоссальное давление, я все ещё здесь, — поделилась она.
Телеведущая отметила, что поддерживать себя в форме ей помогают физические упражнения и положительные эмоции.
Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Андреева выложила в Instagram совместное фото с мужем Душаном Перовичем. Фотографий пары в Сети очень мало, поэтому каждый новый снимок привлекает особое внимание подписчиков.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , StarHit
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