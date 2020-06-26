Собчак пригрозила изданию словами Маликова

Ксения Собчак пригрозила главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте словами из песни Дмитрия Маликова.

В редакции рассказали, что поводом для конфликта стала колонка Юлии Таратуты в Wonderzine «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак» с критикой реакции Собчак на протесты в США. После публикации колонки Собчак позвонила Таратуте и заявила, что статья ей не понравилась.

«Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — говорится в заявлении редакции.

На днях компания Audi расторгла сотрудничество с Ксенией Собчак, а немецкое издание Business Insider назвало высказывания телеведущей о протестах в США расистскими. Вскоре после этого Собчак обвинила Таратуту, что написанная ею колонка была заказной.

«На уточнение, шутка это или хамство, Собчак прислала ответ следующего содержания: «Скоро узнаешь. Я просто так это *** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что», — сообщили в редакции.

В Wonderzine подчеркнули, что расценивают сообщение Собчак «именно как угрозу», и заявили, что считают язык угроз недопустимым.

Как сообщал «Рамблер», во время протестов, прокатившихся по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Ксения Собчак несколько раз комментировала происходящее в соцсетях. Так она иллюстрировала протесты видео с черным квадратом и песней «Убили негра», а также выразила недоумение в связи с тем, что убийство чернокожего, за которое посадили виновного, закончилось разграблением дорогих магазинов.