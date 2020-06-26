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В Сети появились фото с места гибели блогера Diablo 

Павел Тиунов 26 минут назад
В Сети появились фото с места гибели блогера Diablo
Фото: Starhit
Журнал Starhit опубликовал фотографии с места ДТП, в котором погиб блогер Александр Diablo, рассказывавший подписчикам о мотоциклах. Молодой человек, ехавший на спортбайке, врезался во встречный грузовик.
Трагедия произошла 24 июня на трассе, связывающей Тамбов и Волгоград. Блогер за рулем своего спортивного мотоцикла выехал на встречную полосу и не смог уйти от столкновения с фурой. В результате аварии 31-летний Александр погиб. На опубликованных снимках видно, что от спортбайка осталась только груда металлолома: от удара мотоцикл воспламенился и полностью сгорел.
Коллега Александра блогер PilotZX6R отметил, что не раз говорил с погибшим о его опасной манере езды. Однако, по его словам, Diablo никого не слушал.
«Он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в тоже время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало», — заявил блогер журналистам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны подробности гибели трэвел-блогера Насти Тропицель, скончавшейся в результате ДТП на острове Бали. Бойфренд девушки сообщил, что она потеряла управление мотоциклом и врезалась в шлагбаум.
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Шоу-бизнес , StarHit
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