В Сети появились фото с места гибели блогера Diablo 

Журнал Starhit опубликовал фотографии с места ДТП, в котором погиб блогер Александр Diablo, рассказывавший подписчикам о мотоциклах. Молодой человек, ехавший на спортбайке, врезался во встречный грузовик.

Трагедия произошла 24 июня на трассе, связывающей Тамбов и Волгоград. Блогер за рулем своего спортивного мотоцикла выехал на встречную полосу и не смог уйти от столкновения с фурой. В результате аварии 31-летний Александр погиб. На опубликованных снимках видно, что от спортбайка осталась только груда металлолома: от удара мотоцикл воспламенился и полностью сгорел.

Коллега Александра блогер PilotZX6R отметил, что не раз говорил с погибшим о его опасной манере езды. Однако, по его словам, Diablo никого не слушал.

«Он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в тоже время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало», — заявил блогер журналистам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны подробности гибели трэвел-блогера Насти Тропицель, скончавшейся в результате ДТП на острове Бали. Бойфренд девушки сообщил, что она потеряла управление мотоциклом и врезалась в шлагбаум.