«Это так круто»: Лолита узнала новое свойство маски

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Как оказалось маска не только защищает от коронавируса, но и омолаживает лучше любого макияжа. Лолита Милявская испытала это средство на себе.

56-летняя певица отправилась за покупками. Коротенькие шорты, сапожки, футболка с открытым плечом.

И маска, конечно — певица добросовестно соблюдает предписанный столичным градоначальником режим.

И тут с ней начали знакомиться молодые люди.