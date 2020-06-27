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«Это так круто»: Лолита озвучила еще одно преимущество маски 

Ирина Лебедева и ещё 1 52 минуты назад
«Это так круто»: Лолита узнала новое свойство маски
Фото: РИА Новости
Как оказалось маска не только защищает от коронавируса, но и омолаживает лучше любого макияжа. Лолита Милявская испытала это средство на себе.
56-летняя певица отправилась за покупками. Коротенькие шорты, сапожки, футболка с открытым плечом.
И маска, конечно — певица добросовестно соблюдает предписанный столичным градоначальником режим.
И тут с ней начали знакомиться молодые люди.
«Я вышла из дома за черешней. Иду-иду, а со мной молодежь начала знакомиться, типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Это так круто! Маска помогает тебе быть не старородящей!» — смеется певица.
Как ранее писал «Рамблер», после скандального развода певица Лолита Милявская не унывает, худеет и экспериментирует с внешностью.
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Шоу-бизнес , Другое , Самоизоляция , Лолита Милявская
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