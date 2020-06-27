Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.

— Жизнь внесла некоторые коррективы, и нам пришлось кое-что добавить. Уже вот-вот приезжают рабочие, — цитирует Бузову StarHit.

Она рассказала, что в скором времени в ее новом жилье начнется большой ремонт. Работы в квартире будут проводиться по специальному дизайнерскому проекту. Он уже разработан одной из компаний столицы. Специалисты создали планировку за два месяца.

В целом площадь составляет около 200 квадратных метров. На стенах прикреплена схема, на которой изображено расположение дизайнерских элементов и мебели. В отдельной зоне квартиры предусмотрена гардеробная. Еще в одной из комнат предусмотрена домашняя студия звукозаписи.

Молодой человек певицы блогер Давид Манукян поддержал девушку в ее планах. Он подчеркнул, что в настоящий момент у его знаменитой избранницы в стране нет конкуренток в ее профессиональной сфере.