Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов

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Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей 

Вечерняя Москва и ещё 5 3 часа назад
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
— Жизнь внесла некоторые коррективы, и нам пришлось кое-что добавить. Уже вот-вот приезжают рабочие, — цитирует Бузову StarHit.
Она рассказала, что в скором времени в ее новом жилье начнется большой ремонт. Работы в квартире будут проводиться по специальному дизайнерскому проекту. Он уже разработан одной из компаний столицы. Специалисты создали планировку за два месяца.
В целом площадь составляет около 200 квадратных метров. На стенах прикреплена схема, на которой изображено расположение дизайнерских элементов и мебели. В отдельной зоне квартиры предусмотрена гардеробная. Еще в одной из комнат предусмотрена домашняя студия звукозаписи.
Молодой человек певицы блогер Давид Манукян поддержал девушку в ее планах. Он подчеркнул, что в настоящий момент у его знаменитой избранницы в стране нет конкуренток в ее профессиональной сфере.
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Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , StarHit
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