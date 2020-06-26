Источник рассказал о новых отношениях Ди Каприо

Об этом сообщает People.
Как рассказал источник издания, артист обычно старается быть независимым и посвящать много времени друзьям, однако из-за карантина он практически все время был с моделью. Собеседник отметил, что звезде нравится находиться в компании молодой девушки.
«Они очень близки», — заявил инсайдер и добавил, что Ди Каприо серьезно относиться к этим отношениям.
22 июня сообщалось, что актер и его девушка устроили вечеринку в честь дня рождения последней на 43-метровой суперъяхте возле Малибу, штат Калифорния. Знаменитости находились в компании олимпийского чемпиона, сноубордиста Шона Уайта, актеров Кевина Коннолли и Лукаса Хааса, а также актрисы Нины Добрев. Отмечается, что Ди Каприо был одним из немногих участников вечеринки, носивших медицинские маски.