Источник рассказал о новых отношениях Ди Каприо

Об этом сообщает People.

Как рассказал источник издания, артист обычно старается быть независимым и посвящать много времени друзьям, однако из-за карантина он практически все время был с моделью. Собеседник отметил, что звезде нравится находиться в компании молодой девушки.

«Они очень близки», — заявил инсайдер и добавил, что Ди Каприо серьезно относиться к этим отношениям.