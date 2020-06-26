Федосеева-Шукшина испугалась за Алибасова 

Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Бари Алибасов был госпитализирован в психиатрическую клинику после медицинского осмотра. По данным телеграм-канала Mash, психика продюсера дала сбой на фоне принимаемых лекарственных препаратов.

Как пишет «Собеседник» , известие о госпитализации в психиатрическую больницу стала шоком для супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая заявила, что Федосеева-Шукшина не может выйти на связь с мужем уже три недели. Если в ближайшее время актриса не дозвонится до Алибасова, она намерена обратиться в полицию. Вербицкая также отметила, что помощники актрисы предприняли несколько попыток выяснить местонахождение продюсера, но они оказались тщетными.