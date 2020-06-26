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Федосеева-Шукшина испугалась за Алибасова 

Вероника Полынина и ещё 2 44 минуты назад
Федосеева-Шукшина испугалась за Алибасова
Фото: globallookpress.com
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина опасается, что его держат в психиатрической клинике насильно.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Бари Алибасов был госпитализирован в психиатрическую клинику после медицинского осмотра. По данным телеграм-канала Mash, психика продюсера дала сбой на фоне принимаемых лекарственных препаратов.
Алибасов попал в психушку
Как пишет «Собеседник», известие о госпитализации в психиатрическую больницу стала шоком для супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая заявила, что Федосеева-Шукшина не может выйти на связь с мужем уже три недели. Если в ближайшее время актриса не дозвонится до Алибасова, она намерена обратиться в полицию. Вербицкая также отметила, что помощники актрисы предприняли несколько попыток выяснить местонахождение продюсера, но они оказались тщетными.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Юлия Вербицкая , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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