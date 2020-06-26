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Заявивший о связи с Волочковой потребовал от нее 30 миллионов 

Вероника Полынина и ещё 2 16 минут назад
Экс-любовник потребовал от Волочковой 30 миллионов
Фото: соцсети
Бизнесмен Владислав Фоменко, который утверждает, что состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой, подал на нее в суд. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Фоменко, он был использован танцовщицей в целях неосновательного обогащения. Бизнесмен требует взыскать с Волочковой 30 млн рублей, которые, по его словам, балерина должна была выплатить его знакомым строителям за проведенный в доме ремонт.
«Интимная связь была»: бывший любовник Волочковой прошел проверку на детекторе лжи 
Предприниматель утверждает, что незадолго до завершения работ балерина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала строителей и разорвала отношения с Фоменко.
«Принимая во внимание мои отношения с ответчицей, строители выставили мне счета, которые я под угрозой возбуждения уголовных и гражданских дел был вынужден оплатить», — говорится в иске.
По словам бизнесмена, он попал в долговую кабалу и из-за этого был вынужден нарушить закон, после чего был осужден на 2,5 года за мошенничество.
Выйдя из заключения, Фоменко попытался связаться с бывшей возлюбленной, однако та отказалась выходить на связь, через своего адвоката обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен.
«В результате действий ответчика и его адвоката Вербицкой моя жизнь пошла под откос, из меня сделали посмешище, я не могу устроиться на работу и нахожусь в состоянии затяжной депрессии», — резюмировал Фоменко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились снимки, на которых Волочкова изображена в компании неизвестного мужчины. На одном фото он запечатлен в особняке балерины, на другом — он же в банном халате обнимает танцовщицу. Владислав Фоменко пояснил СМИ, что он встречался с Волочковой шесть лет назад, но бурный роман стремительно завершился по инициативе артистки: она перестала выходить на связь. Сама артистка связь с Фоменко отрицает. По ее словам, он был одним из строителей, делавших ремонт в ее особняке.
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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